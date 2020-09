I Simpson, secondo una teoria un episodio ci ha mostrato il finale dello show

La longevità de I Simpson è qualcosa a cui molte serie, animate e non, non oserebbero probabilmente neanche provare ad aspirare: 33 anni di messa in onda ininterrotta sono un traguardo incredibile, soprattutto considerando che, nonostante gli alti e i (tanti) bassi delle ultime stagioni, lo show non sembra intenzionato a chiudere i battenti.

Certo è, però, che prima o poi il tanto temuto addio andrà consumato: nulla dura per sempre e, in un modo o nell'altro, arriverà anche il momento in cui ci toccherà dire addio a Homer, Marge, Bart, Lisa, Maggie e a tutti gli altri personaggi che popolano Springfield. La notizia, però, è che in realtà potremmo già aver avuto un assaggio di quello che sarà il finale de I Simpson.

Secondo ScreenRant, infatti, la serie potrebbe concludersi esattamente come mostratoci nell'episodio Vacanze di un Futuro Passato, andato in onda negli USA nel dicembre 2011 e sbarcato in Italia un anno dopo. In quell'occasione, come molti di voi ricorderanno, facemmo un salto nel futuro per trovarci davanti Bar e Lisa (in)felicemente sposati e con figli, una Maggie finalmente cresciuta e anch'essa madre e un Homer che sembra finalmente diventato una persona migliore, riuscendo addirittura a riappacificarsi con il padre.

Stando a quanto riportato da ScreenRant l'episodio in questione sarebbe stato scritto inizialmente proprio come finale del celebre show ideato da Matt Groening: non è impossibile, dunque, che un ipotetico ultimo episodio della serie possa effettivamente mostrarci il futuro che già abbiamo intravisto ormai quasi dieci anni fa.

Vi piacerebbe una soluzione del genere? Fatecelo sapere nei commenti!