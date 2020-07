I Simpson, la serie creata da Matt Groening torna con la stagione 32

In un anno che di normale ha avuto ben poco, è bello poter rivedere dei volti noti e familiari come quelli dei Simpson che stanno per tornare su Fox con una nuova ed esilarate stagione tutta da gustare. Non poche sono state di certo le difficoltà di produzione ma, secondo quanto riportato a settembre potremo vedere finalmente la stagione 32.

La serie d'animazione creata da Matt Groening sembrava per certi versi giunta al capolinea e avviata verso un'inderogabile cancellazione ma, per fortuna, ciò non è successo e potremo godere nuovamente di Homer, Marge, Lisa, Bart, Maggie e tutti gli altri fantastici quanto strambi personaggi che arricchiscono il coloratissimo universo di Springfield.

Il multietnico mondo dei Simpson ha dovuto affrontare anche il problema dei doppiatori, come per molte altre produzioni è stato infatti deciso di non utilizzare più doppiatori bianchi per personaggi di altre etnie. Molte cose cambieranno dunque a partire da questa trentaduesima stagione ma, di una cosa siamo certi, lo spirito della serie non cambierà.

Magari riusciremo ad anche nuove fantasmagoriche predizioni del futuro nei Simpson, come spesso è accaduto nelle stagioni passate. Scenari improbabili quanto assurdi che poi si sono rivelati così reali da far quasi paura. Addirittura un'epidemia simile al Covod-19 era stata raccontata dai Simpson. Cosa ci mostrerà questa nuova stagione? Non ci resta che aspettare settembre per scoprirlo.