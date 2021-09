I Simpson, Seymour Skinner e quel collegamento con I Miserabili

Tutti conoscono la storia di Seymour Skinner de I Simpson: è un veterano del Vietnam ed è il preside piuttosto buffo della scuola elementare di Springfield. Ma a quanto pare, Seymour è in realtà l'equivalente dei Simpson di Jean Valjean de I Miserabili di Victor Hugo.

Nel primo episodio della quinta stagione intitolato Il quartetto vocale di Homer (Homer's Barbershop Quartet) quando Skinner trova il suo vecchio elmetto da prigioniero viene rivelato che il suo numero di prigioniero è 24601. Si dà il caso che il numero di prigioniero di Skinner sia lo stesso del numero di prigioniero di Jean Valjean, fu scelto da Victor Hugo quando credeva di essere stato concepito il 24 giugno 1801.

Ma non è tutto, nel secondo episodio della nona stagione intitolato Il direttore e il povero (The Principal and the Pauper) ci viene rivelata la vera identità di Skinner: è un ex delinquente impostore che ha assunto l'identità dell'uomo che pensava fosse morto nella guerra del Vietnam prima di farsi strada fino a una posizione rispettabile nella società.

Il retroscena del furto di identità di Skinner è molto simile alla storia di Jean Valjean, un criminale che assunse una nuova identità e divenne una persona benestante di notevole influenza prima di morire dopo essersi riunito con la figlia perduta da tempo. Ora, non sappiamo se Skinner ha una figlia perduta, ma la connessione con Valjean è comunque sotto i nostri occhi.



