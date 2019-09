I Simpson: lo show omaggia la memoria del produttore Mike Mendel

Il mondo della tv statunitense ha dovuto affrontare recentemente la tragica scomparsa del produttore Mike Mendel, che negli anni ha lavorato in diversi progetti per il piccolo schermo, fra cui Rick and Morty, The Critic e I Simpson. Proprio il longevo show della Fox ha voluto omaggiare Mendel nell'ultimo episodio andato in onda negli USA.

Al termine della puntata, sullo schermo nero, è apparsa una versione Simpson di Mike Mendel con un semplice messaggio che recitava:"In Lovin Memory of Mike Mendel".

Vincitore del premio Emmy, Mike Mendel è scomparso all'età di 54 anni dopo una lunga carriera nel mondo della tv. Ha lavorato come produttore associato per le prime cinque stagioni de I Simpson e ha continuato produrre episodi dello show fino alla puntata Make Room for Lisa nella decima stagione. Nel 1999 ha proseguito la carriera in altri progetti mentre al cinema ha lavorato come co-produttore nel film Jerry Maguire.



Adult Swim ha reso omaggio a Mendel tramite il suo account Twitter:"Tutti noi di Adult Swim siamo scioccati dalla prematura scomparsa del produttore di Rick and Morty, Mike Mendel. Ha guidato e sostenuto una generazione di artisti, autori e creatori. La sua assenza sarà avvertita da tutta la comunità. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia, agli amici e ai colleghi".

Justin Roiland, co-creatore di Rick and Morty, qualche giorno fa aveva espresso tutto il suo dolore:"Il mio amico, partner, produttore Mike Mendel è morto. Sono devastato. Il mio cuore si spezza per la sua famiglia. Non so come farò a meno di te al mio fianco, Mike. Sono distrutto".

I Simpson è stata rinnovata per una trentunesima stagione e la data ufficiale sono già state annunciate. I produttori starebbero pensando inoltre ad una serie spin-off.