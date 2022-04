I Simpson: lo showrunner Al Jean dice la sua su quando potrebbe finire la serie

Mentre negli USA è in onda la trentatreesima stagione dei Simpson, Al Jean, showrunner della leggendaria sitcom animata, ha recentemente detto la sua su quando potrebbe concludersi la serie, rivelando che, al momento, non si sente per niente vicino al finale e che, anzi, ultimamente il mondo dei Simpson sta vivendo diverse novità.

Ad esempio, in questi giorni è arrivata la notizia del debutto di Billie Eilish ne I Simpson, una delle tante, nuove opportunità che la serie, a detta dell'autore, continuerà a sperimentare. Inoltre, nel corso del suo intervento, Jean ha anche parlato dell'acquisizione da parte di Disney e ha accennato al futuro della sitcom.

Comunque, nonostante le novità, il finale rimane un tema molto discusso tra gli appassionati. Effettivamente, dopo 33 stagioni di grande successo e a quasi 35 anni dal debutto al Tracey Ullman Show, è normale chiedersi quanto la serie possa ancora andare avanti. Recentemente, per esempio, anche la doppiatrice di Lisa ha parlato del finale de I Simpson.

Infine, qui di seguito potete trovare alcuni estratti dall'intervista di Al Jean: "Forse sarò io a morire prima che la serie finisca. Voglio dire, sono passati 33 anni. Prima dicevo: "Magari finiremo alla stagione 25 o alla 30". Perciò, adesso dico semplicemente: "Simpson per sempre". L'ultima è stata una delle stagioni più eccitanti di sempre. Quando scriviamo, il finale è l'ultima cosa che ci viene in mente. Vedremo cosa ci riserva il futuro, e lo streaming... Ora siamo uno show di Disney e siamo felici di essere su Disney+, ma quest'anno ci sono stati più minuti de I Simpson di ogni altro anno dai tempi del film (2007)".