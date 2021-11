I Simpson, lo showrunner ricorda: 'Una nostra 'previsione' mi scioccò'

I Simpson hanno fatto tante cose nel corso degli anni, persino "predire il futuro". E di questa abilità in particolare ne parla ora lo showrunner della serie, riferendosi soprattutto a una predizione particolarmente inquietante.

Una serie animata longeva come I Simpson, con il suo caustico senso dell'umorismo, doveva per forza avere un elemento predittivo, qualche sua battuta sugli eventi futuri non poteva non fare centro anche nella realtà in carne e ossa.

È per questo che non furono in molti a restare stupiti quando Lady Gaga finì davvero con l'esibirsi all'Half-Time Show del Superbowl con un costume molto simile a quello visto nella serie, ma di certo ha scosso parecchie persone una "previsione accidentale" che si verificò in un episodio del 1996, e che finì con il richiamare in maniera piuttosto inquietante l'attacco alle Torri Gemelle dell'11 settembre.

Nell'episodio in questione, un ubriaco Barney lascia l'auto della famiglia Simpson parcheggiata al World Trade Center, costringendo i suoi componenti a recarsi a Manhattan per poterla recuperare. In quell'occasione, Bart entra in possesso di un opuscolo che sulla copertina vede riportata una pubblicità per un tour della città al costo di 9 dollari, ma quel 9 non solo è messo particolarmente in evidenza, ma è anche posizionato davanti alla sagoma dei due grattacieli, formando dunque la data del tragico avvenimento (9/11, secondo la dicitura anglossassone).

"C'è stata questa 'previsione' in cui Bart aveva in mano una brochure che diceva 'New York on $9 a day' e il World Trade Center era sullo sfondo e sembrava dicesse 9/11... Era il 1996, ed era folle, non pianificato, e ovviamente un'assurda e terribile coincidenza. Ma quella è uno di quei casi in cui mi dico 'Ma cos'è stato? È troppo bizzarro'" ha raccontato lo showrunner della serie Al Jean ai microfoni di Comicbook "Invece tante altre cose sono state stime ragionate, come Donald Trump alle Presidenziali e l'half-time show di Lady Gaga, che potemmo predire guardando ai suoi vecchi costumi, quindi non è stato esattamente difficile".

Attualmente I Simpson sono a quota 33 stagioni, ed è stato anche annunciato un nuovo corto de I Simpson per il Disney+ Day.