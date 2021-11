I Simpson, Smithers trova finalmente l'amore nel prossimo storico episodio della serie!

Finalmente Smithers de I Simpson troverà l’amore nell’ottavo episodio della 33° stagione della serie animata intitolato Portrait of a Lackey on Fire, parodiando l'acclamato film francese del 2019 Portrait of a Lady on Fire.

Smithers è stato un personaggio ricorrente nello show dal 1990, scoprite quell’errore grafico de I Simpson che lo riguarda nel nostro approfondimento, ma la sua attrazione per il suo capo, Mr. Burns, è in gran parte stata trattata sia con ambiguità che come scherzo. Il personaggio si è dichiarato ufficialmente gay nell'episodio della stagione 27 "The Burns Cage", scritto da Rob LaZebnik, basato sul suo figlio adolescente che aveva fatto coming out. LaZebnik ha detto all'epoca: "Sono un ragazzo del Midwest, quindi non tendo a raccontare le mie emozioni, ma ho pensato: 'Quale modo migliore per dire a mio figlio che lo amo che scriverne un cartone animato?'"



Nell'episodio 'Portrait of a Lackey on Fire', Smithers trova il vero amore con un famoso stilista, ma la sua nuova relazione potrebbe distruggere Springfield. Victor Garber sarà guest star nel ruolo di Michael De Graaf, l'interesse amoroso di Smithers. Anche Christine Baranski (The Good Wife ) e lo stilista Christian Siriano saranno ospiti nei panni di loro stessi. LaZebnik è tornato a firmare la sceneggiatura di questo importante episodio di svolta per Smithers proprio insieme a suo figlio Johnny.

"Così spesso, le storie d'amore gay sono una sottotrama o allusioni o mostrate in una sorta di montaggio o come battuta finale", ha detto Johnny in un'intervista al New York Post. "E quello di cui penso di essere davvero entusiasta, con questo episodio, è che possiamo vedere - senza spoilerare troppo - l'inizio, la parte centrale e chissà come finisce, di una relazione gay, di entrare davvero nel nocciolo della questione di come le persone gay si frequentano e come si incontrano.” Recentemente ha anche condiviso un tweet, che trovate in calce alla notizia, scrivendo: "posso finalmente uscire allo scoperto come d'ohmosessuale. Guarda un episodio molto gay dei Simpson il 21 novembre, scritto da me e mio padre."

"Portrait of a Lackey on Fire" andrà in onda il 21 novembre su Fox, date un'occhiata anche al trailer della parodia di Fargo de I Simpson.