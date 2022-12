I Simpson: nel nuovo speciale Disney Plus Homer e famiglia incontrano Andrea Bocelli!

Quest’anno il Natale arriva in anticipo per i fan de I Simpson, e come regalo ci sarà nientemeno che Andrea Bocelli: in queste ore infatti Disney+ ha annunciato la puntata speciale The Simpsons meet the Bocellis: "Feliz Navidad", in arrivo in esclusiva sulla piattaforma.

Il cortometraggio, di cui potete vedere una prima locandina ufficiale in calce all'articolo, debutterà il 15 dicembre in esclusiva sulla piattaforma streaming. Nella storia, Homer sorprende Marge con il regalo più bello: un’esibizione indimenticabile della superstar dell’opera italiana Andrea Bocelli che canta uno dei brani natalizi per eccellenza, insieme ai suoi figli Matteo e la piccola Virginia.

Inoltre, in concomitanza con l’uscita del corto, il 15 dicembre, Andrea, Matteo e Virginia Bocelli pubblicheranno anche il nuovo singolo, “Feliz Navidad”, presente nel cortometraggio e tratto dal loro nuovo album “A Family Christmas”, disponibile su tutte le piattaforme digitali. I festeggiamenti continueranno il 17 dicembre quando I Simpson festeggeranno i 33 anni dalla messa in onda del primo episodio nel 1989. Le prime 32 stagioni de I Simpson sono disponibili in streaming su Disney+ in Italia.

The Simpsons meet the Bocellis in "Feliz Navidad" è l’ultimo di una collezione di corti de I Simpson creati in esclusiva per Disney+: i cortometraggi già rilasciati Welcome to the Club, Lisa ti presento Billie (nominato agli Emmy), Maggie Simpson in “Il risveglio della Forza dopo il riposino” (nominato agli Emmy), The Good, The Bart and the Loki e I Simpson in Plusaversary, tutti disponibili su Disney+.

