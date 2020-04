I Simpson: nello speciale in due parti Lisa incontrerà Dio?

La trentunesima corsa dei Simpson continua e Matt Groening ha in serbo una piccola sorpresa per i fan : i prossimi due episodi saranno in realtà un unico episodio diviso in due parti e che vedrà protagonista Lisa. Tra gag e ironia non mancheranno gli incontri speciali... Incontrerà persino Dio!

La Fox ha appena distribuito un'anteprima della prima metà, in onda domani 26 aprile, in cui vediamo LIsa partecipare ad un'intensa sessione di meditazione guidata da Bode, cui presterà la voce Pete Holmes.

Inizia quindi il suo viaggio verso il Nirvana e, arrivata in fondo, le appare un inaspettata insegna al neon che reca la scritta "Vuoi parlare con Dio?"

Insieme allo sneak peek la divisione Disney ha reso nota anche la sinossi ufficiale, che recita:

"Quando Bode, un nuovo prete giovane giovane e carismatico, arriva in città scuote la chiesa fin dalle fondamenta, mentre il reverendo Lovejoy investiga sul suo misterioso passato."

Come tutti sappiamo Lisa già da molti anni, i nostri almeno, ha abbracciato la filosofia buddhista e, sebbene non abbia mai osteggiato le altre fedi, è insolito che si sia riavvicinata così tanto a quella protestante... Cosa ci aspetta?

Quella di Goening è una delle serie più longeve e di successo della TV americana e solo pochi giorni fa I Simpson hanno compito 33 anni, restando però sempre attuali e pungenti, come dimostra la nuova gag del divano dei Simpson a tema quarantena.