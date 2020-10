I Simpson: lo speciale di Halloween sarà una parodia del mondo Pixar e dello Spider-Verse

Fox ha rilasciato le prime foto dello speciale annuale di Halloween dei Simpson intitolato Treehouse of Horror XXXI, fornendoci una succosa anteprima di ciò che prossimamente avremo modo di vedere in TV.

Questa puntata andrà in onda negli Stati Uniti in anteprima il prossimo 18 ottobre, mentre per vederla in Italia bisognerà attendere certamente un pochino in più. Come possiamo vedere da queste irriverenti immagini promozionali, nel corso di questo speciale il mondo de I Simpson parodierà lo Spider-Verse ma anche la beneamata Pixar.

Treehouse of Horror XXXI sarà composto da tre segmenti diretti da Steven Dean Moore e da una sceneggiatura scritta da Julia Prescott. Il primo segmento intitolato "Toy Gory", conterrà la sitcom in un'animazione simile alla Pixar in cui seguirà Bart mentre abusa dei suoi giocattoli. Mentre il secondo segmento intitolato "Into the Homerverse", presenterà diversi Homer provenienti da altri universi, inclusa una versione Disney Princess Homer. Per quanto riguarda il terzo segmento intitolato "Be Kind, Rewind", Lisa vivrà un'esperienza simile a Ricomincio da capo mentre festeggia il suo compleanno.

La stagione 32 de I Simpson sta riscuotendo in grandioso successo, nonostante le varie polemiche che da anni ruotano intorno a questa longeva serie animata di Matt Groening. Intanto se siete curiosi, date un'occhiata a questa incredibile teoria sugli scherzi telefonici di Bart.