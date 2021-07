I Simpson, nello speciale di Halloween ci sarà un personaggio simile a Vincent Price

Il periodo autunnale accoglierà un'altra stagione, la numero 33, de I Simpson. Ciò significa che ad ottobre ci sarà il trentaduesimo speciale di Halloween 'La paura fa novanta' (Treehouse of Horror). Al recente Comic-Con si è parlato in un panel dedicato anche del prossimo episodio di Halloween, con alcune rivelazioni importanti.

Negli ultimi anni la serie ha sperimentato diverse cose e anche quest'anno ci sono diverse novità. La prima è che non saranno tre le storie dell'orrore raccontate ma ben cinque. Inoltre al panel è stato presentato uno dei segmenti. Il debutto è previsto il prossimo 10 ottobre.



Nella clip che vi mostriamo è possibile osservare un personaggio estremamente somigliante a Vincent Price, icona del cinema horror. Scoprite i migliori special di Halloween de I Simpson.

Inoltre nel video è possibile constatare anche un tributo a Edward Gorey, riportando lo stile macabro dello scrittore e illustratore.

Per adesso non è stato svelato nient'altro e attendiamo ulteriori notizie sullo speciale di Halloween, da anni uno dei momenti più amati dai fan.

Le prime versioni di La paura fa novanta raccontavano classiche storie da notte di Halloween con scorpacciate di caramelle e incubi ricorrenti. Nel corso di più di tre decenni la serie ha esplorato ogni angolo del genere horror da 1975: Occhi bianchi sul pianeta Terra a La mosca fino a Paranormal Activity, spaziando addirittura in ambiti non proprio horror, come accaduto lo scorso anno con Spider-Man - Un nuovo universo.



La stagione 33 de I Simpson aprirà con un musical e la voce di Marge sarà di Kristen Bell.