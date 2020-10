I Simpson, lo speciale Treehouse of Horror rimandato a Novembre

Nei giorni scorsi vi avevamo parlato dello speciale di Halloween de I Simpson che sarebbe dovuto andare in onda il 18 ottobre ma, l'account ufficiale Twitter della serie creata da Matt Groening, ha annunciato a sorpresa che l'episodio sarebbe stato rimandato al 1 Novembre.

Ancora non si conoscono le cause di questo rinvio ma, con il Covid-19 che ha stravolto l'intero mondo dell'intrattenimento, è normale che i programmi televisivi vengano rimescolati. Come avevamo avuto modo di vedere dal trailer di Treehouse of Horror, questo episodio sarebbe stato una parodia del mondo di Toy Story e anche dello Spide-Verse e, ci avrebbe presentato tre diverse storie proprio in vista della festa di Halloween.

Il primo episodio di questa ormai lunghissima tradizione, è andato in onda nella seconda stagione della serie animata con una struttura totalmente diversa da quella che abbiamo noi oggi. I vari componenti della famiglia Simpson si trovavano infatti sull'albero a raccontarsi diverse storie raccapriccianti. Con il passare del tempo questa formula è stata abbandonata e, si è pensato di creare dei miniepisodi che in qualche modo avessero a che fare con parodie di elementi della cultura pop. Vengono in ogni modo riproposti i toni dissacranti tipici del cartone attraverso varie scene splatter e fuori dagli schemi.

Mentre nel nostro paese Italia 1 sta trasmettendo ancora gli episodi della stagione 31, negli Usa la stagione 32 de I Simpson sta riscuotendo un grandioso successo. Per qualche piccolo approfondimento su questa amatissima serie, date un'occhiata a questa incredibile teoria che circola sugli scherzi telefonici di Bart.