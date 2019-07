I Simpson: a Springfield arriva la monorotaia, nelle repliche su Italia 1

La quarta stagione de I Simpson è una delle più apprezzate da parte dei fan. Scopriamo insieme quali episodi saranno trasmessi all'interno della programmazione settimanale in onda su Italia 1.

Lo scorso palinsesto de I Simpson era stato caratterizzato dalla presenza di ben due speciali di Halloween. In questo, invece, rivedremo momenti cult per la serie, come l'arrivo a Springfield della celebre monorotaia o l'episodio di San Valentino con protagonisti Lisa e Ralph.

Ecco tutte le informazioni relative alle puntate di questa settimana, iniziando da quella di domani, martedì 9 luglio, fino ad arrivare a venerdì 12.

I Simpson, stagione 4 episodio 9: Il triplice bypass di Homer. Martedì, 9 luglio. 13:44, Italia 1.

Lo stile di vita sedentario porta Homer ad essere colto da infarto. A questo punto l'uomo necessita di un intervento chirurgico per inserire un bypass. Ma le precarie condizioni economiche della famiglia Simpson, portano Homer a doversi affidare al poco rassicurante dottor Nick Riviera.

I Simpson, stagione 4 episodio 10: Marge contro la monorotaia. Martedì, 9 luglio. 14:10, Italia 1.

Durante un'assemblea cittadina, tenutasi a causa di una multa che dovrà pagare il signor Burns, Marge suggerisce di utilizzare i soldi del ricco proprietario della centrale nucleare per migliorare le strade cittadini. Ma a un certo punto l'audace Lyle Lanley propone invece di investire i soldi per la costruzione di una monorotaia.

I Simpson, stagione 4 episodio 11: La scelta di Selma. Mercoledì, 10 luglio. 13:44, Italia 1.

Il testamento di una vecchia zia deceduta, porta Selma, sorella di Marge, a riflettere molto sulla decisione di avere un bambino. Ma le aspettative della donna si scontrano poi con una realtà che non aveva preso in considerazione.

I Simpson, stagione 4 episodio 12: Fratello dello stesso pianeta. Mercoledì, 10 luglio. 14:36, Italia 1.

Bart rimane profondamente deluso quando il padre si dimenticata di andare a prenderlo dopo una partita di calcio, perché impegnato a guardare la televisione. Così il ragazzo si rivolge a un programma di recupero che ha come obiettivo quello di aiutare i bambini abbandonati dai propri padri.

I Simpson, stagione 4 episodio 13: Io amo Lisa. Giovedì, 11 luglio. 13:45, Italia 1.

Durante il giorno di San Valentino i bambini della scuola di Springfield si scambiano le cartoline. L'unico a non aver ricevuto niente è Ralph. Così Lisa si dispiace e ne manda uno al suo compagno di classe. Quando, però, il bambino si innamora di lei, Lisa sarà costretta a dirgli la verità.

I Simpson, stagione 4 episodio 14: Niente birra per Homer. Giovedì, 11 luglio. 14:11, Italia 1.

A Homer viene ritirata la patente dopo aver guidato in stato di ebrezza. Così Marge lo convince a smettere di bere birra per almeno un mese. Dopo un inizio pieno di difficoltà, Homer però riesce ad astenersi dal bere alcool e i benefici sono subito evidenti. Intanto Bart e Lisa litigano per il progetto di scienze di quest'utlima.

I Simpson, stagione 4 episodio 15: Occhio per occhio, dente per dente. Venerdì, 12 luglio. 13:45, Italia 1.

A Lisa serve l'apparecchio per i denti, ma il signor Burns ha eliminato la convenzione odontoiatrica per i dipendenti della centrale nucleare. Così Homer protesta fouri dalla centrale, diventando in breve tempo il leader del sindacato dei lavoratori.

I Simpson, stagione 4 episodio 16: La facciata. Venerdì, 12 luglio. 14:12, Italia 1.

Mentre Homer e Marge si preparano per andare alla riunione di classe del liceo, Lisa e Bart decidono di diventare sceneggiatori di un cartone animato. Così, per ottenere credibilità, si firmano utilizzando il nome di loro nonno, Abraham Simpson.

Guarderete gli episodi de I Simpson in onda questa settimana? Vi ricordiamo inoltre che potete seguire anche il nostro speciale sulla programmazione televisiva di The Big Bang Theory.