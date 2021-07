I Simpson, la stagione 33 apre con l'episodio musical: Kristen Bell sarà Marge

Il 26 settembre debutterà su FOX la trentatreesima stagione de I Simpson, con Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie che si cimenteranno nel primo episodio interamente musical. A svelare il dettaglio sono stati i produttori della serie, specificando che la star di Frozen e Veronica Mars, Kristen Bell, presterà la voce a Marge Simpson.

L'episodio d'apertura della stagione 33, The Star of the Backstage, sarà totalmente musicale:"Si tratta dell'episodio maggiormente musicale che abbiamo mai realizzato. La musica sarà quasi onnipresente, sarà come un musical di Broadway in un episodio in cui tutte le canzoni saranno originali". La nuova stagione de I Simpson comprende parodie de La regina di scacchi e Watchmen.



Kristen Bell, già guest star ne I Simpson nella stagione 27, torna per prestare la voce a Marge:"Tutti noi amiamo la voce di Marge ma questa è la voce cantata, che è diversa, diciamo".

Matt Sellman, produttore esecutivo dello show, approfondisce la questione:"Marge ha ricordi incredibili di quando era direttrice di scena del suo musical del liceo, Y2K: The Millennium Bug, e 20 anni dopo decine di riproporlo con tutti per un ultimo spettacolo. Tuttavia, quando la sua vecchia nemesi del liceo arriva in città, si rende conto che i suoi ricordi del periodo del liceo non sono quelli che pensava fossero".

Sellman prosegue:"L'unico posto in cui Marge cantava divinamente era nella sua testa, quindi ha una magica voce che canta lì dentro che possiamo sentire soltanto noi. E quando canta, lo fa magnificamente, con la voce di Kristen Bell".



Scoprite tutte le novità della stagione 33 de I Simpson.