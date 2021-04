I Simpson: ecco la statuina dello stupido sexy Ned Flanders, è esilarante

Dopo aver scoperto alcuni dettagli del design de I Simpson, ecco un nuovo oggetto di merchandise che siamo sicuri avrà successo tra i numerosi appassionati del cartone di Matt Groening: si tratta di una statuina dedicata a Ned Flanders in una posa particolare.

Si tratta della versione che è stata soprannominata da Homer come "Stupido sexy Flanders", vista nella decima puntata dell'undicesima stagione quando la celebre famiglia decide di andare a sciare sulla neve. Homer incontra anche il suo vicino di casa, che indossa una attillatissima tuta da sci, tanto da affermare scherzando che si sente come se fosse nudo. L'azienda Kidrobot ha quindi deciso di ricreare questa versione di Ned Flanders, in una statuina che è già possibile preordinare sul loro sito. L'action figure, dalla grandezza di 20 cm, è venduta al prezzo di 69,99$, all'incirca 60€, inoltre è disponibile in due versioni: una con i colori visti nella puntata del cartone, mentre la seconda in stile neon.

La data di uscita è fissata per la prossima estate, anche se ancora non è stato annunciato il giorno esatto, in calce alla notizia potete comunque vedere un'anteprima dell'action figure. Se cercate altre notizie sulla famosa famiglia di Springfield vi lasciamo con questa intervista al creatore de I Simpson.