I Simpson fanno la storia con il primo doppiatore sordo e l'uso della lingua dei segni

L'ultimo episodio della celebre serie animata de I Simpson ha decisamente segnato la storia dello show televisivo con l'ingresso nel cast vocale di un doppiatore sordo nonché l'uso inedito dell'ASL, la lingua dei segni americana.

Iniziata nel 1989, I Simpson è la serie animata più longeva del panorama televisivo statunitense. Uno show che negli anni ha accumulato oltre 30 Emmy Awards e numerosi altri riconoscimenti, e che non sembra accennare a fermarsi.

Mentre procede la produzione della stagione 34 dei Simpson, la serie continua a battere nuovi primati, come quello dell'episodio 17, nel quale Lisa incontra Monk Murphy, il figlio del suo idolo musicale 'Bleeding Gums', e scopre che è nato sordo e che ha sempre desiderato un impianto cocleare. Nel cast vocale dell'episodio ecco dunque i primi attori sordi, tra cui John Autry II che impersona proprio Monk.

La sceneggiatrice Loni Steele Sosthand ha rivelato che l'episodio trae ispirazione dalla sua esperienza personale di un'infanzia con un padre che ama il jazz e un fratello sordo. L'autrice ha raccontato come abbia deciso di riportare alcuni momenti della sua vita sullo schermo, insieme alle esperienze dello stesso Autry: "Quando parlavamo del personaggio di Bleeding Gums nei primi brainstorming, pensavamo che sarebbe stato bello che Lisa scoprisse questo nuovo lato di lui, e dunque abbiamo pensato che avrebbe potuto avere un figlio, un personaggio che abbiamo basato più o meno su mio fratello".

L'episodio 17 della 33° stagione dei Simpson è dunque un toccante omaggio alla comunità delle persone sorde, nel quale per la prima volta viene usata la Lingua dei Segni Americana. L'associazione no profit No Limits ha aiutato il team di autori in questo passaggio delicato, che per fortuna è riuscito nonostante i famosissimi personaggi gialli abbiano solo quattro dita per mano.

Non si tratta di certo di un caso isolato: di recente, abbiamo visto la prima super-eroina sorda in Eternals con la Makkari interpretata da Lauren Ridloff, mentre in questo periodo possiamo trovare in sala il film CODA I segni del cuore, reduce dalla vittoria del premio Oscar come Miglior film e Miglior sceneggiatura non originale.