I Simpson, finalmente sarà svelata la storia d'origine dell'uomo dei fumetti

Dopo 32 stagioni sembra che I Simpson finalmente ci racconteranno la storia dell’Uomo dei Fumetti, uno dei tanti abitanti di Springfield che abbiamo imparato a conoscere e amare in tutti questi anni ma di cui sappiamo ancora poco.

Comic Book Guy è apparso per la prima volta nella seconda stagione della serie animata nel 1991."The Dad-Feelings Limited", l'undicesimo episodio della stagione 32 dei Simpson, andrà in onda questa domenica su Fox e seguirà L'Uomo dei Fumetti e sua moglie Kumiko mentre discutono se avere o meno un bambino.

TVLine riporta anche la sinossi ufficiale dell'episodio promettendo la "fantastica storia delle origini" di Comic Book Guy, così come le apparizioni come guest voice di Dan Aykroyd e Bob Balaban.

Una clip ufficiale da "The Dad-Feelings Limited" vede L'Uomo dei Fumetti e Kumiko fare amicizia con Homer e Marge Simpson mentre i quattro fanno squadra per una serata quiz al bar di Boe. Chissà se la coppia che ha già tre figli influenzerà i due sulla loro decisione e se l'Uomo dei Fumetti potrà presto competere per il titolo di "Miglior Papà dell'anno"!



