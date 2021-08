I Simpson, tanti auguri a Hans Uomo Talpa: ha appena compiuto 100 anni!

Quando si parla di una serie animata come I Simpson, che ha battuto ogni record di longevità, viene naturale chiedersi quanti anni avrebbero i vari personaggi se fossero cresciuti anziché restare cristallizzati nella stessa età. Uno dei personaggi di contorno di Springfield, spesso al centro di spassose gag, avrebbe raggiunto il secolo di vita.

Stiamo parlando di Hans Uomo Talpa. In un episodio de I Simpson, infatti, viene inquadrata la sua patente, e per un attimo appare ben visibile la sua data di nascita: 2 agosto 1921.

Hans Uomo Talpa è uno di quei personaggi che, non avendo un background ben definito, vengono inseriti qua e là alla bisogna, evidenziando a volte qualche contraddizione. In un altro episodio, per esempio, a una riunione degli Alcolisti Anonimi, Hans dichiara di avere soltanto 31 anni, e che il suo aspetto fisico si deve all'abuso di alcol.

Tra i suoi vari lavori, gli abbiamo visto fare il camionista, il DJ, il bibliotecario della prigione, il venditore di hot dog e persino il sindaco di Springfield. Indimenticabile poi la sua carriera di cineasta, con il suo film Uomo colpito da un pallone che ha rischiato di vincere lo Springfield Film Festival.

Intanto i Simpson sono già proiettati verso la stagione 33, che si aprirà con un episodio musical con Kristen Bell nel ruolo di Marge. Vedremo anche un personaggio simile a Vincent Price nell'episodio di Halloween.