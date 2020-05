I Simpson: ecco i nostri Top e Flop della stagione 31

In attesa di poter finalmente rivedere le prime stagioni de I Simpson nel loro formato originale, disponibile su Disney+ dal prossimo 28 maggio, scopriamo insieme i pro e i contro della stagione 31 da poco conclusasi negli Stati Uniti.

Nella parte alta dell'articolo potete infatti trovare un video con i Top e Flop dei nuovi episodi della famiglia più amata d'America, che proprio il mese scorso ha festeggiato i suoi 33 anni dal debutto in TV avvenuto durante il Tracey Ullman Show.

Nonostante le continue lamentele sul declino della serie, I Simpson riesce comunque a mantenere un'ottima media di spettatori ad episodio su tutte le piattaforme, compreso un numero significativo di fan che guarda gli episodi successivamente in streaming, tanto che Fox nel 2019 aveva già dato il via libera per la 32esima stagione in arrivo, se tutto andrà come previsto, il prossimo autunno.

Voi cosa ne pensate? Avete già visto i nuovi episodi? Fateci sapere le vostre opinioni al riguardo, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti qui sotto. Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di Simpson: Playdate with Destiny, il cortometraggio dedicato a Maggie pubblicato nelle sale con l'uscita di Onward e ora disponibile anche nel catalogo italiano di Disney+.