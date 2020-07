I Simpson, torna l'episodio speciale di Halloween: ecco il trailer di La Paura Fa Novanta

La trentaduesima stagione dei Simpson non poteva deludere i fan lasciando in disparte il canonico episodio horror previsto per Halloween, e gli autori hanno già condiviso una clip di presentazione.

Sebbene il 2020 si stia rivelando un anno abbastanza atipico, per fortuna alcune certezze restano in piedi e i vari artisti hanno avuto modo di presentare il contenuto sul palco (virtuale) del San Diego Comic-Con. La clip è divisa in due segmenti, il primo intitolato Into the Homerverse e il secondo What Happens to the Halloween Candy?

Vediamo quindi Homer alle prese con delle versioni alternative di sé stesso: un personaggio con l'aspetto di un orso dei cartoni animati Hanna-Barbera, e una principessa Disney, alla quale viene subito chiesto di cantare. Nel finale troviamo il protagonista intento ad ingozzarsi di dolcetti di Halloween sul posto di lavoro, e neanche un ricovero in ospedale lo spinge a desistere dall'impresa.

Le puntate della serie La Paura fa Novanta si caratterizzano spesso per la violenza proposta, per i bizzarri eventi che accadono ai cittadini di Springfield e per i fantasiosi modi in cui i vari personaggi trovano la morte. Chissà cosa ci sarà in serbo per i poveri malcapitati quest'anno...

Intanto date un'occhiata ai top e flop de I Simpson stagione 31. Dopo le polemiche sul personaggio di Apu, è stato ufficializzato che gli attori bianchi non doppieranno più attori di etnia diversa ne I Simpson.