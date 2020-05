I Simpson, un vecchio episodio era stato ideato come film: scoprite quale

I Simpson hanno fatto il loro esordio sul grande schermo nel 2007, quando il primo film dedicato alla famiglia più amata della TV americana è riuscito a farsi spazio nella top 10 dei maggiori incassi dell'anno. Quello che molti non sanno, però, è che la serie stava preparando il suo debutto al cinema molti anni prima.

Durante la lavorazione della stagione 4, andata in onda negli USA nel 1992, la produzione stava infatti lavorando ad una pellicola dedicata a Krasty il Clown e trasformata in seguito nell'episodio 4x01 intitolato "Kampeggio Krusty" per una questione di minutaggio.

Nella puntata, come premio per i loro risultati scolastici Bart (che ovviamente ha truccato la pagella) e Lisa ottengono il permesso di trascorrere le vacanze estive al Kampeggio Krusty. Una volta arrivati al campeggio, però, scoprono che questo è molto diverso da come se l'erano immaginati: i bambini sono costretti a lavorare e i supervisori sono i tre bulli Secco, Spada e Patata. Esasperato dalla situazione, Bart guiderà la rivolta dei ragazzi.

Ma cosa è andato storto? In poche parole, la storia: quando gli sceneggiatori hanno dovuto la canzone di Krusty per riuscire a raggiungere i 18 minuti previsti per l'episodio, il produttore Al Jean ha fatto notare che sarebbe stato impossibile trarne un film della durata minima di 80 minuti, e dunque il progetto fu definitivamente scartato. Tuttavia, 25 anni è uscito in TV il seguito intitolato "Kampeggio Krusty II" (puntata 28x16).

Per altri approfondimenti sullo show, vi rimandiamo ai nostri Top e Flop de I Simpson 31 e alle 10 curiosità sulla serie animata.