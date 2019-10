I Simpson: leggiamo la sinossi dell'episodio con la parodia di Stranger Things

I Simpson sono la serie animata più longeva e possono vantare numerosi altri record. Di conseguenza, il tradizionale episodio a tema Halloween, comparso per la prima volta nella seconda stagione, è una delle ricorrenze più consolidate della serialità televisiva e quest'anno omaggerà Stranger Things. Vediamo dunque la sinossi ufficiale.

"Milhouse è intrappolato in un'altra dimensione; lo spirito di un Homer morto prova nuovi corpi a sua misura; Selma trova l'amore in un luogo improbabile".



Continua dunque la tradizione dei Treehouse of Horror, che si ispirano a prodotti di successo e che ben si sposano con le atmosfere lugubri del 31 ottobre. Un'anteprima era stata già fornita con la pubblicazione del poster dedicato all'episodio, che per una felice coincidenza sarà il numero 666.



La sinossi indica che vedremo Milhouse nei panni di Will Byers e che i suoi amici Bart, Nelson e Martin saranno impegnati a salvarlo. Dalle prime informazioni, sembra che verranno ripresi elementi da tutte e tre le prime stagioni dello show targato Netflix, che proprio in questi giorni ha annunciato la quarta stagione di Stranger Things.



Inoltre, è presente anche l'omaggio a La forma dell'acqua, film di Guillermo del Toro, vincitore del Leone d'oro e di quattro Premi Oscar. Nella versione di Springfield la storia d'amore coinvolgerà Selma e uno degli iconici alieni dello show.



La stagione 31 dei Simpson è in corso e Treehouse of Horror XXX andrà in onda il 20 ottobre sulla Fox.