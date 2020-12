I Simpson: volete diventare doppiatori? La voce di Bart vi svela i trucchi in questo video

Se siete nel mezzo di una maratona natalizia a tema Simpson e avete sempre avuto il sogno di diventare doppiatori, sappiate che la doppiatrice originale di Bart ha deciso di avviare un corso di doppiaggio online!

Nel video che trovate qui sotto Nancy Cartwright presenta il suo corso online, che sfrutterà il mondo dell'animazione per scherzare sul doppiaggio e per insegnare i segreti di questa interessante professione. Cartwright ha lavorato a più di 100 serie animate, oltre ad aver militato per più di 30 anni ne I Simpson, e il corso prevede 14 lezioni accessibili attraverso la piattaforma MasterClass, il cui abbonamento include oltre 100 corsi con molte altre celebrità, da Samuel L. Jackson a Jodie Foster.

"Se volete iniziare una carriera nel mondo del doppiaggio, ci sono diverse cose che dovete sapere. Numero uno, la cosa più importante è essere sé stessi. Dovete trovare la vostra voce, letteralmente. Nella mia MasterClass condividerò consigli su come affinare quella voce e su come usarla non solo per costruire una carriera ma anche per migliorarsi, per cambiare le cose e per portare gioia agli altri".

Un ambito molto caro a noi italiani, con doppiatori in grado di tenere testa alle controparti americane. Tra di loro figurano ovviamente anche Ilaria Stagni e Gaia Bolognesi, doppiatrici di Bart nella versione italiana. In conclusione vi consigliamo un ripasso con le 5 frasi più divertenti di Homer e i 5 momenti più controversi dei Simpson.