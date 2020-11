I Simpsons, annunciata una nuova ondata di imperdibili Funko Pop!

È tempo di aggiornare la lista dei desideri per tutti i collezionisti di Funko Pop! oggi, in particolare per i collezionisti di Funko Pop legate a I Simpsons. Infatti sono state annunciate delle nuovissime figure da collezione colmando alcune assenze e includendo diversi abitanti di Springfield tanto attesi dai fan.

L'azienda ha annunciato una nuova ondata di figure da collezione che trasformano un gran numero di personaggi dei Simpson nelle statuette dagli occhi enormi che includono Funko regular, esclusive, pop di grandi dimensioni e deluxe.



Alcuni dei pezzi forti della nuova ondata di personaggi di The Simpsons includono Homer che guarda la tv (Deluxe), il commissario Winchester, Barney, Duffman, Grattachecca & Fichetto (Itchy and Scratchy), il Lard Lad di 15 cm e l’indimenticabile Mr. Spazzaneve, ma c'è di più, ecco la lista completa:

Simpsons Homer Watching TV Deluxe Pop!

Simpsons Lard Lad 6-Inch Pop!

Il commissario Winchester Pop!

Simpsons Mafia Bart Pop!

Simpsons Barney Pop!

Simpsons Duffman Pop!

Simpsons Itchy Pop!

Scratchy Pop!

Simpsons USA Homer Pop!

Mr. Spazzaneve - Hot Topic

Ralph Wiggum

Telespalla Bob

Funko Pop ha già lanciato con grande successo le figure da collezione dei Simpson, comprese le versioni degli speciali di Halloween, che vedono Lisa, Bart, Homer o Marge diventare i personaggi più inaspettati.



Ma sembra che questa volta abbiano passato in rassegna alcuni degli episodi migliori, recuperando anche alcuni di quei momenti esilaranti come l'occasione in cui Ralph Winchester ingerisce la colla, che uscirà in edizione limitata.



Nella stessa categoria c'è Telespalla Bob, acerrimo nemico di Bart che indossa la sua uniforme arancione nell'episodio quando viene messo dietro le sbarre per aver tentato di assassinare Crusty.

Ricordate quell'episodio in cui Lard Lad, la figura gigantesca in cima al più famoso locale di ciambelle di Springfield, prende vita e abbatte la città? Anche lui è incluso in questa nuova ondata con una figura di 15 centimetri.



Matt Groening ha anche svelato perché mai I Simpson sono gialli ma se volete, potete scoprire anche quali sono gli episodi più controversi del fenomeno multigenerazionale della cultura pop.