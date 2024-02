Simu Liu, dopo Barbie sarà il protagonista della nuova serie di James Wan

In principio fu Shang-Chi, a seguire Ken: possiamo definire la carriera di Simu Liu quasi letteralmente "nata ieri", ma è inconfutabile quanto i suoi ruoli siano sotto tutti i punti di vista iconici e riconoscibili per la freschezza interpretativa del giovane attore.

Ed ecco che è in arrivo una nuova parte. Il servizio streaming statunitense Peacock produrrà una nuova serie tv a tema spionaggio proprio con Simu Liu (che intanto ha aperto al suo ritorno in Kang Dynasty). La star, a questo giro, si calerà nei panni di Alexander Hale, analista dell'intelligence americana che si rende conto di come la sua mente sia stata violata da criminali incalliti che detengono l'accesso a tutta la sua memoria visiva ed uditiva.

Lo show, ancora privo di battesimo, sarà scritto da Thomas Brandon e potrà contare su James Wan in qualità di produttore esecutivo. Danielle Bozzone, invece, supervisionerà il progetto per la società di produzione, che recentemente si è fusa con la Blumhouse di Jason Blum.

Il progetto che vedrà la partecipazione di Liu è una delle quattro nuove serie targate Peacock annunciate recentemente, tra cui un dramma incentrato sul serial killer John Wayne Gacy, un thriller suburbano di Megan Gallagher e una commedia di David Carpe con Steph Curry e Adam Pally.

Non ci sono giunte, ancora, particolari dettagli in merito a questi progetti, per cui il nuovo progetto di Liu rimane avvolto nel mistero. Cosa possiamo fare, se non attendere ulteriori novità? Magari, provando ad indovinare nel frattempo quali saranno i futuri villain che Simu Liu - Shang Chi dovrà fronteggiare.