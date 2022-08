Sinking Spring, Brian Tyree Henry star della nuova serie Apple diretta da Ridley Scott

Ridley Scott torna in tv con una nuova serie crime targata Apple TV+, Sinking Spring, che dirigerà per la piattaforma streaming, mentre Brian Tyree Henry sarà il protagonista dello show.

Si sta dimostrando già piuttosto prolifico l'accordo tra Ridley Scott e Apple per produrre nuovi contenuti televisivi.

Tra i prossimi progetti del regista de Il Gladiatore c'è infatti una nuova serie crime ambientata a Philadelphia che sarà scritta dallo sceneggiatore di Top Gun: Maverick e co-sceneggiatore di The Batman Peter Craig (nella sua prima avventura alla scrittura per la tv) e che vedrà tra i suoi protagonisti anche l'attore di Eternals e Atlanta Brian Tyree Henry.

Basata sul libro di Dennis Tafoya Dope Thief, Sinking Spring "segue le vicende di alcuni delinquenti e amici di lunga data di Philadelphia che si spacciano per agenti della DEA (Drug Enforcement Administration) per derubare gli sconosciuti proprietari di una casa in campagna. Ma la loro truffa di poco conto diventerà una questione di vita o di morte quando riveleranno e manderanno in fumo un cartello di narcotici sulla costa est del paese".

Scott sarà anche produttore dello show con la sua Scott Frtee Productions, e pare che la piattaforma si stia avvicinando all'ordine di una stagione completa della serie.