Sinking Spring: Michael Mando licenziato dalla serie di Ridley Scott, dentro Wagner Moura

Guai in paradiso sul set della nuova serie Apple TV Plus Sinking Spring, prodotta e diretta per la piattaforma di streaming on demand dall'acclamato regista Ridley Scott.

La star protagonista dello show Michael Mando, attore famoso per la parte di co-protagonista nella lunga run di Better Call Saul, in queste ore infatti è stata licenziata in tronco dalla produzione, a causa di un non meglio definito 'litigio con il co-protagonista della serie', presumibilmente Bryan Tyree Henry, star di Atlanta e Bullet Train nominata agli Oscar 2023 come miglior attore protagonista proprio per un film Apple TV, Cause Away. Come segnalato dal The Hollywood Reporter, Michael Mando sarà sostituito da Wagner Moura (indimenticabile Pablo Escobar di Narcos) già ingaggiato per lo stesso ruolo. Al momento della stesura di questo articolo, Apple TV+ non ha ancora commentato l'accaduto.

Sinking Spring, il cui episodio pilota è diretto da Ridley Scott, è incentrato su un gruppo di amici di Filadelfia che si fingono agenti della DEA per rapinare una casa isolata in campagna, solo per ritrovarsi in estremo pericolo di vita dopo aver scoperto che la casa è la sede segreta del più grande narcotraffico della costa orientale. Mando avrebbe dovuto interpretare Manny, un amico del personaggio di Bryan Tyree Henry. Il cast comprende anche Marin Ireland, Kate Mulgrew, Amir Arison, Ving Rhames e Dustin Nguyen.

La serie non ha ancora una data d'uscita. Vi terremo aggiornati su tutti i prossimi sviluppi.