Sinking Spring: Michael Mando di Better Caul Saul nel cast della nuova serie Apple

La star di Better Caul Saul Michael Mando si è unito al cast della prossima serie Apple Original "Sinking Spring". Diretta da Ridley Scott e scritta dal co-sceneggiatore di "The Batman" Peter Craig, l'attore reciterà al fianco del protagonista Brian Tyree Henry.

Basata sul libro di Dennis Tafoya del 2009 "Dope Thief", Sinking Spring "segue le vicende di alcuni delinquenti e amici di lunga data di Philadelphia che si spacciano per agenti della DEA (Drug Enforcement Administration) per derubare gli sconosciuti proprietari di una casa in campagna. Ma la loro truffa di poco conto diventerà una questione di vita o di morte quando riveleranno e manderanno in fumo un cartello di narcotici sulla costa est del paese".

Michael Mando ha interpretato Ignacio "Nacho" Varga nelle sei stagioni della serie prequel di Breaking Bad di AMC, Better Call Saul. Grazie alla sua performance nell'ultima stagione, l'attore ha recentemente ricevuto una nomination agli HCA, ai Saturn e ai Gold Derby, come miglior attore non protagonista.

La nuova serie di Apple TV, annunciata ufficialmente lo scorso Agosto, sarà prodotta dalla Scott Free Productions insieme a David W. Zucker, Jordan Sheehan e Clayton Krueger. L'autore del romanzo originale Tafoya sarà invece produttore consulente del progetto. Craig sarà anche produttore esecutivo di tutti e otto gli episodi.