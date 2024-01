Sinner rifiuta l'invito di Amadeus e non sarà a Sanremo: 'tiferò da casa'

Quando sembrava praticamente certa la presenza di Jannik Sinner a Sanremo 2024, il campione italiano di tennis, che domenica scorsa ha vinto l’Australian Open, in conferenza stampa al Colosseo ha annunciato che non sarà presente alla kermesse musicale.

In risposta alle domande arrivate dai cronisti, il giovane tennista italiano ha affermato che “farò il tifo per il Festival ma da casa. Bell'evento ma ora voglio del tempo per me. Grazie dell'invito ma quando ci sarà il Festival io sarò già al lavoro, dovrò ricominciare la preparazione per i prossimi impegni”.

Nella giornata di ieri erano arrivate anche le parole di Amadeus, dopo che il caso era diventato nazionale ed aveva suscitato qualche polemiche. “Caro Jannik quando ti ho invitato a Sanremo l'ho fatto con il cuore, pensando di interpretare il desiderio di milioni e milioni di italiani. Certamente non immaginavo tutto questo rumore intorno al mio invito” aveva affermato il direttore artistico e presentato, secondo cui “Sanremo deve includere non deve dividere. Ci sono coloro che ti vogliono a Sanremo e qualcuno che naturalmente ti sconsiglia di venire a Sanremo. La cosa importante è la tua serenità e la tua tranquillità e naturalmente non volevo metterti in imbarazzo. Se deciderai di non venire a Sanremo io lo capirò. È importante che tu ti dedichi al tennis”.

Sinner però ha risposto con il suo consueto garbo ed ha motivato la decisione adducendola alla volontà di farsi trovare pronto ai prossimi impegni.