La sinossi di Cassian Andor anticipa uno spy-thriller nell'universo di Star Wars

Come praticamente ogni serie Disney+ in arrivo, e più in generale ogni tipo di produzione, anche Cassian Andor è stato messo in pausa per via del Coronavirus, ma in questi minuti sono emerse comunque nuove informazioni sul prequel con Diego Luna.

I colleghi di The Illuminerdi hanno messo le mani su una sinossi aggiornata che ci dà un'idea leggermente più approfondita di cosa aspettarci dallo spin-off di Rogue One. Questa recita:

"La serie segue le avventure della spia ribelle Cassian Andor durante i primi anni della Ribellione e prima degli eventi di Rogue One: A Star Wars Story. Diego Luna riprenderà il ruolo di Andor, introdotto nel film del 2016. il thriller racconterà storie piene di spionaggio e metterà in scena audaci missioni disperate orchestrate per ridare speranza ad una Galassia schiacciata nella morsa di un Impero spietato".

Rimangono ovviamente nascosti tutti i dettagli della trama, eppure questa nuova sinossi sembra inquadrare un tono molto preciso per lo show, che ben si confà alle caratteristiche dello scrittore e regista Tony Gilroy: che quello di Cassian Andor sarà un viaggio di oscurità, doppi giochi e spionaggio attraverso gli anfratti più misteriosi della galassia lontana lontana? Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Ricordiamo che, con Stephen Schiff come showrunner e Jonathan Freeman come direttore della fotografia, la serie arriverà sul servizio di streaming Disney+ durante il 2021. Non è ancora stata comunicata una data di uscita precisa. Per altre notizie su Star Wars, leggete dell'arrivo di Ahsoka Tano in The Mandalorian 2