La sinossi de Le Terrificanti Avventure di Sabrina rivela festival pagani e nuovi demoni

Dopo l'annuncio della data di uscita de Le Terrificanti Avventure di Sabrina 3, adesso Netflix farà contenti tutti i fan della serie condividendo la sinossi ufficiale delle puntate dell'attesa terza stagione.

Abbiamo visto Sabrina cercare di districarsi tra la sua vita da strega e il mondo dei mortali, ma nel corso della prossima stagione le cose sono destinate a diventare molto più complicate, come potete leggere dalla trama presente sulle pagine di Deadline: "La terza parte della serie inizia con Sabrina ancora scossa dagli eventi delle puntate precedenti. Per sconfiggere suo padre Lucifero ha dovuto sacrificare il suo ragazzo Nicholas Scratch, intrappolandolo nel suo corpo. Per questo Sabrina non riesce a darsi pace, sapendo che Nick ha compiuto un sacrificio enorme e in questo momento si trova all'Inferno torturato da Madame Satan. Insieme ai suoi amici mortali, il Fright Club, composto da Rosalind, Harvey e Theo, cercherà un modo di farlo tornare da sé. Nel frattempo la sconfitta del Signore Oscuro ha sconvolto tutto il mondo, e Sabrina è diventata la regina dell'Inferno, pronta a difendere il suo posto da Caliban, il principe infernale. A peggiorare le cose, nella cittadina di Greendale un gruppo pagano cerca di risvegliare un antico potere".

Così, dopo la conclusione delle riprese de Le Terrificanti Avventure di Sabrina, scopriamo anche quale saranno le prossime sfide che la giovane protagonista dovrà affrontare nelle puntate inedite della serie.