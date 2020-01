Ecco la sinossi dell'episodio 5x12 di Supergirl, Back To The Future pt. 2

Gli eventi di Crisi sulle Terre hanno scosso enormemente la realtà dei supereroi dell'Arrowverse, e in Supergirl i cambiamenti sono stati davvero tanti. Con la diffusione della sinossi dell'episodio 5x12, Back To The Future pt. 2, scopriamo cosa riserva il futuro a Kara (Melissa Benoist) e i suoi compagni.

La prima parte dell'episodio, Back to the Future pt. 1, aveva reintrodotto il personaggio di Winn Schott (Jeremy Jordan), e ci aveva anche messo di fronte a una spiacevole verità su Brainy (Jesse Rath). Il tutto come conseguenza degli avvenimenti del crossover, in cui le realtà dell'Arrowverse si sono fuse in un'unica Terra denominata Earth Prime, e che tra le tante stranezze vedono Lex Luthor (Jon Cryer) come un benefattore.

Gli unici a mantenere i ricordi dell'universo precedente sono Kara e J'Onn (David Harewood), mentre Winn e Alex (Chyler Leigh) devono essere informati dell'accaduto.



Nella seconda parte dell'episodio, come traspare dalla sinossi ufficiale, "Supergirl aiuta Winn ad affrontare la sua più grande paura. Dopo che Alex si mette in testa di raccogliere prove contro Lex, Brainy deve decidere se aiutare i suoi amici o continuare a lavorare segretamente per Lex".

L'episodio è stato scritto da Rob Wright e J. Holtham, e diretto da Alexis Ostrander, mentre il precedente era stato diretto da David Harewood.



Back to the Future pt. 2 andrà in onda domenica 17 febbraio su The CW.