Ecco la sinossi di Mr Parker's Cul de Sac, il settimo episodio di Legends of Tomorrow 5

Dopo aver appreso della sinossi di Mortal Khanbat, ecco arrivare quella relativa all'episodio successivo della quinta stagione di Legends of Tomorrow, intitolato Mr Parker's Cul de Sac.

Il grande evento crossover Crisi sulle Terre Infinite si è concluso da diverse settimane e le leggende sono tornate protagoniste della programmazione regolare dello show originario, così come le altre serie DC del netowork The CW.

Il prossimo 18 febbraio sappiamo che Ray, Sara, Rory e il resto del team incontreranno la regina Maria Antonietta, nel'episodio A Head of Her Time, mentre dopo il già citato Mortal Khanbat sarà il turno di Mr. Parker's Cul-De-Sac, di cui recentemente è stata resa disponibile la sinossi.

Ray (Brandon Routh) cerca di organizzare un appuntamento con Nora (Courtney Ford), ma le cose non vanno come previste quando si presenta un Encore. Mentre cerca di ingannare l'Encore, Ava (Jes Macallan) scopre quello che stava realmente facendo Sara (Caity Lotz) quando non c'era e si confronta con lei. Charlie (Maisie Richardason-Sellers) e Constantine (Matt Ryan) stringono un accordo per aiutarsi per avere entrambi dei benefici. Rory (Dominic Purcell) è fuori di sé quando quando legge dei commenti negativi sul suo libro, così Zari (Tala Ashe) decide di aiutarlo nel rintracciare l'autore dei commenti.

La quinta stagione di Legends of Tomorrow viene trasmessa negli Stati Uniti da The CW, mentre in Italia sarà disponibile a partire dal prossimo 25 maggio all'interno della programmazione di Premium Action.