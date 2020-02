Ecco la sinossi del nuovo episodio di The Flash: in arrivo novità su Nash Wells?

Il network televisivo The CW ha reso disponibile la sinossi di The Exorcism of Nash Wells, il quindicesimo episodio della sesta stagione di The Flash, dove potrebbe essere fatta luce sul mistero che avvolge il personaggio di Nash Wells.

I dubbi sulla vera identità di Nash erano già sorti dopo la fine di Crisi sulle Terre Infinite, il grande evento crossover che ha coinvolto la maggior parte delle serie DC di The CW e sconvolto la struttura narrativa dell'intero Arrowverse.

Nell'episodio Marathon, infatti, abbiamo assistito alla cancellazione di tutti gli alter ego di Harrison Wells, fatta eccezione solo per Nash Wells. Quest'ultimo, inoltre, ha spesso avuto visioni di versioni antecedenti di Harrison Wells, anche se, da quello che si è visto finora, non è mai entrato in contatto personalmente con queste versioni. Il mistero si infittisce quando, durante il finale dell'episodio, si presenta un altro Wells dagli strani occhi rossi che avvisa Nash dicendo che 'Lui sta arrivando'.

In attesa di scoprire se e come sarà risolto il mistero intorno al personaggio interpretato da Tom Cavanagh, possiamo dare uno sguardo alla sinossi ufficiali della puntata 'Flash (Grant Gustin) arruola un nuovo e pericoloso meta umano chiamata Sunshine (Natalie Sharp). Cisco (Carlos Valdes) si appresta ad aiutare Nash (Tom Cavanagh). L'episodio, scritto da Lauren Barnett e Sterling Gates, sarà diretto da Eric Dean Seaton'.

The Exorcism of Nash Wells andrà in onda negli Stati Uniti il prossimo 17 marzo, mentre in Italia la sesta stagione sarà disponibile a partire dal prossimo 26 marzo. Vi lasciamo, infine, al promo di The Flash 6x14, l'episodio in cui farà ritorno uno storico alleato di Barry Allen.