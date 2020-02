La sinossi di The Flash 6x13 anticipa il ritorno di Gorilla Grodd

The CW ha pubblicato la sinossi ufficiale di "Godd Friended Me", l'episodio 6x13 di The Flash che andrà in onda sul network il prossimo 25 febbraio.

"Sopraffatto da tutti i cambiamenti portati dalla Crisi, Barry (Grant Gustin) conduce un esperimento le cui inaspettate conseguenza lo portano direttamente sulla strada di Gorilla Grodd (voce di David Sobolov)" si legge nella sinossi diffusa da Comicbook.com. "Aspettandosi il peggio, il protagonista rimane però sorpreso quando Grodd chiede il suo aiuto. Sfortunatamente per entrambi, la situazione peggiore con l'apparizione di un altro villain - Solovar (voce di Keith David). Nel frattempo, Iris (Candice Patton) lavora insieme ad Eva (la guest star Efrat Dor) per sfuggire dal Mirrorverse."

Scritto da Kristen Kim e Joshua V. Gilbert, l'episodio è diretto da Stefan Pleszczynski.

La sesta stagione di The Flash è ripartita qualche giorno fa con la premiere di metà stagione intitolata "Marathon", nella quale abbiamo visto i protagonisti alle prese con le conseguenze della Crisi sulle Terre Infinite, il crossover che ha scosso l'Arrowverse tra dicembre 2019 e gennaio 2020.

