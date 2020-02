Sinossi ufficiale e foto per la puntata di Legends of Tomorrow intitolata Mortal Khanbat

Dopo Maria Antonietta in Legends of Tomorrow, i protagonisti della serie prodotta da The CW si preparano ad affrontare una nuova minaccia rappresentata da un famoso signore della guerra del dodicesimo secolo.

Stiamo parlando ovviamente di Gengis Khan, uno dei condottieri più celebri della storia e che farà la sua comparsa nella quinta puntata dello show intitolata "Mortal Khanbat". Oltre alle foto che potete vedere in calce alla notizia, e che ritraggono il personaggio di Constantine alle prese con un importante scontro con Astra Logue vi segnaliamo anche la sinossi ufficiale condivisa dall'emittente televisiva: "Mentre Sara è ancora assente dalla Waverider, le Leggende usano la nuova invenzione di Ava, il Prognosticator, per trovare il prossimo avversario, adesso infatti dovranno affrontare Gengis Khan nella cornice della Hong Kong degli anni '90. La vita di Costantine è appesa ad un filo, Ray, Nora e Gary provano ad aiutarlo, ma lui decide di stipulare un accordo con Astra. Nel frattempo Behrad è ancora confuso per il comportamento di Charlie, ma presto scopre i motivi perché il personaggio è ancora in fuga dal suo passato".

L'episodio è stato diretto da Caity Lotz, interprete della protagonista Sara Lance, mentre la sceneggiatura è opera di Grainne Godfree e Mark Bruner. Tra le sorprese della quinta stagione della serie troviamo sicuramente il ritorno di un personaggio famoso di Legends of Tomorrow.