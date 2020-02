La sinossi ufficiale di Loki rivela i primi dettagli della trama

Gli appassionatati delle avventure del personaggio di Tom Hiddleston sono ancora entusiasti per la notizia del casting di Owen Wilson in Loki, ma nella notte del Super Bowl abbiamo anche scoperto quale sarà la trama della serie incentrata sul Dio dell'Inganno.

Ecco la sinossi ufficiale condivisa da Disney: "In Loki, prodotta dai Marvel Studios, il lunatico e malvagio Loki riprende il suo ruolo di Dio dell'Inganno, in questa nuova serie ambientata dopo gli eventi di Avengers: Endgame", la regia è stata affidata a Kate Herron, mentre la sceneggiatura è opera di Michael Waldron. La data di debutto per le puntate è indicata per il 2021.

Purtroppo non conosciamo altri dettagli sulla prima stagione dello show, atteso con ansia da tutti i fan dei film della Marvel, scopriremo infatti quale sarà il destino di Loki, dopo averlo visto morire per mano di Thanos, nonostante questo un viaggio nel passato ha dato una seconda occasione al personaggio interpretato da Tom Hiddleston. L'attore comunque ha anche condiviso un video dal backstage di Loki, ma i fan sono ansiosi di conoscere quali saranno le prossime sfide che il fratello di Thor dovrà affrontare.

