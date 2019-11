La sfiducia dei Sussurratori sarà al centro di The Walking Dead 10x07

Dopo la nostra recensione del sesto episodio di The Walking Dead, vi presentiamo il promo che ci anticipa alcuni degli eventi che andranno in onda con la prossima puntata della serie TV con protagonisti Dayl, Michonne e Carol.

Nel video, presente in calce alla notizia, possiamo vedere una breve anteprima dell'episodio intitolato "Open Your Eyes", in cui Carol è sempre più convinta di dover vendicare suo figlio, morto a causa dei Whisperers e in particolare di Alpha. Ecco la sinossi ufficiale: "Carol sta superando dei limiti che agitano Daryl. Alpha e Beta iniziano a sospettare di qualcuno". Come ricorderete nella scorsa puntata Negan sembra essere entrato a far parte del gruppo di avversari guidati da Alpha, ma a quanto pare i leader della comunità non si fidano ancora di lui.

Carol invece sta attraversando un momento molto drammatico, riuscendo comunque a catturare un membro dei Sussurratori, interpretato da James Parks, che Daryl dovrà interrogare per avere ulteriori informazioni sui loro nemici. La puntata andrà in onda la prossima domenica, in Italia sarà trasmessa da Sky Atlantic, mentre aspettiamo vi lasciamo con la notizia sulla rivalità tra due personaggi di The Walking Dead 10: stiamo parlando di Negan e Beta, il cui carattere li porterà a scontrarsi in breve tempo.