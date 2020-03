Ecco le sinossi degli ultimi tre episodi della decima stagione di The Walking Dead

In attesa della messa in onda del tredicesimo episodio di The Walking Dead 10, "What We Become", che sarà l'ultimo con protagonista Danai Gurira nei panni di Michonne, la AMC ha pubblicato online le sinossi ufficiali degli ultimi tre episodi della decima stagione, di cui l'ultimo andrà in onda il prossimo 12 aprile 2020.

I tre episodi in questione si intitolano "Look at the Flowers", "The Tower" e "A Certain Doom", e andranno rispettivamente in onda in America il 29 marzo, il 5 aprile e il 12 aprile, così' da concludere la stagione attualmente in corso.



Dopo la missione di Michonne sull'Isola di Bloodsworth, in Look at the Flowers saranno mostrare le devastanti conseguenze dell'attacco da Hilltop dei Sussurratori di Alpha (Samantha Morton). Oltre a spiegare il come Negan e Carol hanno programmato di uccidere Alpha, l'episodio vedrà anche Eugene provare a convincere il leader di Hilltop a mettersi in cammino con lui e Yumiko.



In The Tower, il 10x15, "le comunità preparano la battaglia finale della Guerra con i Sussurratori, mentre il gruppo di Eugene incontra la Principessa". Nell'ultimo episodio, che prende il suo titolo da un capitolo del fumetto, i sopravvissuti si ritrovano a combattere contro Beta e il suo esercito di Sussurratori sopravvissuti.



Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Vi lasciamo al recap di The Walking Dead 10x12.