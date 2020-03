Ecco la sinossi di 'Zari, Not Zari', il nono episodio di Legends of Tomorrow 5

The CW ha pubblicato la sinossi ufficiale di Zari, Not Zari, l'episodio di Legends of Tomorrow che andrà in onda il prossimo 24 marzo. Come intuibile dal titolo, verrà dato spazio al personaggio di Zari (Tala Ashe), che si troverà in piena crisi d'identità a causa di flash di ricordi del suo passato prima di Crisi sulle Terre Infinite.

L'episodio, inoltre, sarà il primo dopo l'uscita di scena di Brandon Routh e Courtney Ford, che interpretano rispettivamente Ray Palmer e Nora Darhk e che saluteranno lo show durante Romeo v. Juliet: Dawn of Justness, la puntata del 17 marzo. L'addio di Routh e Ford era cosa nota ai fan fin dallo scorso agosto, quando venne annunciato che i due non sarebbero stato più series regular. Di recente, però, Routh ha parlato della conclusione della sua esperienza in Legends e ha rivelato che "poteva essere gestita meglio".



Leggiamo dunque la sinossi di Zari, Not Zari: "Memorie - Sara (Caity Lotz), Constantine (Matt Ryan) e Charlie (Maisie Richardson-Sellers) arrivano alla British Columbia mentre sono ala ricerca di un altro pezzo del Telaio del Destino, ma incappano in un problema che non avrebbero potuto prevedere. Zari ha dei problemi d'identità, così si reca in un viaggio meditativo su consiglio di Behrad (la guest star Shayan Sobhian). Nel frattempo, Ava (Jes Macallan) si offre volontaria per provare ad aiutare Rory (Dominic Purcell), alle prese con un problema personale". L'episodio è stato diretto da Kevin Mock e scritto da Morgan Faust e Tyron Carter.

In attesa dei nuovi episodi, potete dare uno sguardo alle immagini di Legends od Tomorrow 5x08.