'Il sionismo è sexy': bufera su Noah Schnapp, star di Stranger Things

Nonostante si fosse già espresso sul conflitto Israele-Gaza in un post molto polemico nei confronti di chi esaltava la violenza, Noah Schnapp non si è accontentato e ha innescato una nuova polemica dopo essere stato ripreso mentre teneva in mano degli slogan con su la scritta "Il sionismo è sexy". Ovviamente, il popolo del web si è scatenato.

L'attore, che interpreta Will Byers in Stranger Things e a pochi giorni di distanza dallo Stranger Things Day, ha affrontato di recente una serie di dure polemiche in alcuni ambienti per il suo sostegno a Israele. Schnapp, che è ebreo, ha condiviso un lungo post sulla scia del più grande attacco di sempre del gruppo militante palestinese Hamas contro Israele, che ha ucciso più di 1.300 persone all'inizio di ottobre.

L'attore ha affermato che Hamas "non rappresenta il popolo palestinese", ma ha anche dichiarato: "O si sta con Israele o si sta con il terrorismo. Non dovrebbe essere una scelta difficile. Vergognatevi". I commenti di Schnapp sono stati considerati come un involontario sostegno all'"assedio totale" di Israele su Gaza.

I gruppi per i diritti umani hanno avvertito che la mossa potrebbe essere classificata come un crimine di guerra se attuata, con più di un milione di persone in fuga dalle loro case tra la diminuzione delle forniture d'acqua e il collasso degli ospedali. Nel nuovo filmato, condiviso domenica (12 novembre), si vede Schnapp seduto tra persone che distribuiscono slogan con la scritta "Il sionismo è sexy".

Il video, che vede Schnapp sorridere insieme ai suoi amici mentre posano ridendo con gli slogan, è stato bollato da alcuni come "disgustoso" e "malato e perverso", con molti che hanno invitato a boicottare Stranger Things quando tornerà in streaming per la sua ultima stagione nel 2024.

"I livelli di malvagità di questa situazione", ha scritto un utente, aggiungendo: "Avere tutte quelle risorse per conoscere l'occupazione, migliaia di persone che gli indicano letteralmente quella direzione, e questo è ciò che risponde". Un'altra persona ha dichiarato: "Sicuramente uccidere civili innocenti è sexy. Privare le persone dei beni di prima necessità è sexy. Essere il motivo per cui le persone sono sfollate dalle loro case è sexy".