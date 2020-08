Siparietto bollente di Claudia Gerini: un'onda la manda fuori di seno

Claudia Gerini sembra non risentire minimamente il tempo che passa e, a 48 anni compiuti, si mostra in spiaggia più sensuale che mai, complice anche un fuoriprogramma bollente.

La bellissima attrice infatti mentre faceva il bagno in compagnia di sua figlia è stata travolta da un'onda anomala che l'ha mandata fuori di seno. La parte superiore del costume è stata infatti totalmente mettendo in mostra perfino il capezzolo.

La Gerini non ha provato alcun imbarazzo, anzi si è velocemente risistemata mostrandosi molto sorridente. D'altronde con un corpo del genere non c'è molto da temere, nemmeno i paparazzi più intraprendenti che di fatto non hanno perso l'occasione di immortalare il siparietto molto molto hot.

A differenza di molte, Claudia non ha per nulla risentito della quarantena. Nonostante abbia dedicato molto tempo alla cucina, i kg di troppo non hanno fatto capolino sul suo fisico invidiabile. Con lei c'è sempre il nuovo compagno Simon Clemente, con cui sembra aver definitivamente superato la fine del rapporto con Federico Zampaglione. I due fanno coppia fissa ormai da un anno e il loro sembra essere un rapporto veramente stabile e duraturo.

Di recente Carlo Verdone ha parlato di un incidente avvenuto sul set di Viaggi di Nozze, dove recitava proprio al fianco di Claudia Gerini.