Sirene: la prima stagione si è conclusa con successo, il cast festeggia e... La season 2?

Sirene , il serial tv targatosi è concluso, ed è stato un grande successo di pubblico. Il cast ha salutato il successo e la fine della prima stagione con dei post social ma, e ce lo chiediamo un po' tutti, una seconda stagione, si farà?

Per adesso non si sa, non c'è nulla di ufficiale. Gli attori, tuttavia, sarebbero entusiasti di tornare a recitare nel serial a tema sottomarino ambientato a Napoli.

L'ultima puntata di Sirene è andata in onda il 30 novembre e ha tenuto incollati allo schermo 4,2 milioni di spettatori, con uno share del 17,7%. Il creatore della fiction fantasy, Ivan Cotroneo, ha vinto la sua sfida, ben cosciente del rischio che correva nel proporre un prodotto che, almeno in Italia, non è usuale realizzare.

Dal canto loro, i protagonisti hanno salutato la fine delle riprese via social, chi usando Twitter, come Luca Argentero, che ha cinguettato un: "@Lucaargentero Grazie per averci seguito!!!! #SireneLaSerie è stata una bellissima avventura! Ciao da Sasa'...😄👋🏻", e chi, come Denise Tantucci, ha invece, postato un video su Facebook.

Quello che ci chiediamo tutti è se questa benedetta seconda stagione si farà oppure no e, dato il successo, non del tutto improbabile che torneremo nel mondo sottomarino di Sirene. Il quando, forse, è un po' più complicato, perché, naturalmente, gli interpreti hanno un'agenda non proprio facile da far combaciare. La sesta e ultima puntata, del resto, lascia aperti degli spazi per futuri, eventuali, sbocchi narrativi, come anche confermato dall'attore che interpreta Ares, Michele Morrone, che ha detto a Fanpage:

"Al personaggio di Ares, come a tutte le sirene, viene data la possibilità di un continuo, di una seconda serie. Della seconda stagione se n’è parlato, ma a Ivan Cotroneo deve venire in mente un’idea vincente altrimenti non si fa. Io spero che si faccia, ma non c’è ancora nulla di certo. L’idea di farla però c’è. Da parte mia e da parte del cast, c’è anche la speranza che si faccia perché è una bella storia. È stato un bel successo ed è giusto che gli appassionati della serie continuino a sognare."

Che ne dite? Sareste curiosi di rivedere i personaggi di Sirene in una seconda stagione? Ditecelo nei commenti!