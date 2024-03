La sirenetta: primo sguardo alla serie tv animata spin-off Ariel

Proprio ora che Halle Bailey è diventata mamma, sta per arrivare dalla Disney una nuova serie tv animata dedicata al mondo de La sirenetta e intitolata semplicemente Ariel.

In uscita su Disney Junior nell'estate 2024, Ariel è una nuova serie animata per bambini che reinventa la storia della principessa, dei suoi amici e del suo regno sottomarino sott'acqua: la serie è basata in particolare sul remake live-action de La Sirenetta, in cui l''attrice Halle Bailey ha interpretato la principessa sirenetta Ariel.

Nel nuovo teaser, disponibile nel player in calce all'articolo, si può vedere una giovane Ariel partecipare ad un "campo magico" organizzato da Ursula: tipicamente raffigurata come un personaggio molto malvagio, questa Ursula è stranamente presentata come un'adorabile zia, con la sirenetta protagonista che saluta amichevolmente la strega del mare. La serie, secondo la descrizione ufficiale di Disney Junior, sarà una serie musicale animata per bambini in età prescolare ispirata all'amata storia de La Sirenetta. Segue la storia della principessa sirena Ariel, di 8 anni, mentre lei e le sue amiche si imbarcano in avventure subacquee piene di divertimento e azione nel loro regno fiabesco di Atlantica, ispirato ai Caraibi.

La serie includerà anche altri personaggi iconici della saga, come Re Tritone, Sebastian e Flounder, e li personaggi originali Lucia e Fernie.

Streghe-La Serie Comp.-St.1-8 (Box 48 Dv) è uno dei più venduti oggi su