La situazione s'infiamma nel teaser di Little Fires Everywhere, annunciata anche l'uscita

Kerry Washington e Reese Witherspoon fanno il loro debutto nel primo teaser di Little Fires Everywhere, la nuova miniserie targata Hulu in arrivo a marzo sulla piattaforma streaming.

"Abbiamo tutti delle parti che ci spaventano. Ma non possiamo fare a meno di guardare ciò che siamo" afferma Kerry Washington nel teaser di Little Fires Everywhere, la miniserie di Hulu ispirata dal romanzo di Celeste Ng, prima di dare fuoco a delle fotografie che ritraggono proprio il personaggio interpretato dall'attrice di Cruel Intentions e Big Little Lies.

Secondo la sinossi ufficiale fornita da Hulu, la miniserie portata avanti da Liz Tigelaar (showrunner e sceneggiatrice) "segue i destini incrociati dei Richardson, la famiglia apparentemente perfetta, un'enigmatica madre che, assieme alla figlia, stravolgerà la propria vita. La storia esplora il peso dei segreti, la natura dell'arte e dell'identità, il feroce richiamo della maternità e il pericolo del credere che, seguendo le regole, si possano evitare i disastri".

Lo show vedrà tra i suoi personaggi principali anche Joshua Jackson, che interpreterà il marito di Elena (Reese Witherspoon). Anche Jesse Wlliams, Rosemarie DeWitt, Megan Stott, Lexi Underwood, Huang Lu, Jordan Elsass, Gavin Lewis e Jade Pettyjohn faranno parte del cast.

Little Fires Everywhere sarà composto da otto episodi e farà il suo debutto in America il 18 marzo 2020.