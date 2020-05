Skam 4 arriva su Netflix, ecco tutto quello che c'è da sapere

Da stamattina è disponibile la quarta stagione di Skam Italia, sulle piattaforme TIMvision e Netflix, per riprendere le storie dei ragazzi del liceo J.F. Kennedy di Roma e ora vi raccontiamo tutto quello che c'è da sapere sulla serie tv che ha fatto innamorare tantissimi spettatori in tutta Italia, pronti a riabbracciare i loro beniamini.

Il filo conduttore della prima stagione è stata la storia d'amore tra Eva e il fidanzato Giovanni Garau, interpretato da Ludovico Tersigni. Intorno alla trama romantica principale si snodano altre vicende che riguardano le ragazze e i ragazzi del liceo, tra cui Eleonora, Silvia, Sana, Martino, Elia, Luca e Niccolò.



Nella seconda stagione le storie nate nel primo ciclo d'episodi si evolvono e trovano una loro dimensione, come la relazione tra Martino e Niccolò, tra scoperta della propria omosessualità e il disturbo borderline di Niccolò.

Nella terza stagione tocca a Edoardo ed Eleonora, dove un rapporto inizialmente nato fra screzi e divisioni cela in realtà un profondo sentimento d'amore, pronto inesorabilmente a sbocciare.

Tra la seconda e la terza stagione abbiamo visto un avvicinamento tra Silvia e Luca; i due iniziano a farsi coraggio a vicenda, iniziando una relazione fisica fine a sé stessa che alla fine della terza stagione rivelerà anche del tenero fra i due al di là del sesso.

Ogni stagione si rivela come una sorta di seduta psicanalitica per adolescenti, tra sentimenti, social e stati d'animo difficili da esternare.

Su Everyeye trovate uno speciale sul perchè Skam Italia sta rivoluzionando il mondo della tv italiana e un approfondimento sulla trama e sulle curiosità della serie teen italiana.