Skam Italia 4 ufficiale a maggio su Netflix e TIMVISION, ecco il trailer

Dopo l'annuncio di ieri di Netflix tramite social, con un teaser piuttosto particolare, poco fa è arrivata la conferma ufficiale del ritorno di Skam Italia, con la quarta stagione che arriverà a maggio su Netflix e TIMVISION. Online è stato pubblicato il trailer della nuova stagione, che sarà disponibile dal prossimo 15 maggio.

Già da fine marzo erano arrivate rassicurazioni da Cross Productions sull'arrivo dei nuovi episodi dello show creato da Ludovico Bessegato per TIMVISION e prodotto proprio da Cross Productions.

La lavorazione è andata a buon fine nonostante tutte le problematiche relative allo smart working obbligato in periodo di quarantena a causa della pandemia di Coronavirus.



Le riprese della quarta stagione erano terminate a dicembre e il teaser audio pubblicato ieri con la voce di Sana, il personaggio interpretato da Beatrice Bruschi, potrebbe essere un indizio su quello che si rivelerà essere il profilo protagonista di questo nuovo ciclo di episodi.

Le prime tre stagioni di Skam Italia sono disponibili su TIMVISION e da gennaio anche su Netflix, che proporrà ai fan anche la quarta stagione.

Ogni episodio era accompagnato da clip di contenuti extra pubblicati sul sito web ufficiale. Le clip non saranno presenti in questa nuova stagione.

Dalla terza stagione le clip erano pubblicate solo su TIMVISION mentre le chat sulla pagina ufficiale Instagram.

Dopo la nota vocale di Netflix è arrivata l'ufficialità: Skam Italia sta per tornare, per la gioia dei fan. Su Everyeye trovate uno speciale sul format di Skam e sul suo impatto sulla tv italiana e internazionale.