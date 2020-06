Skam Italia 4: ecco il video di THAI, brano interpretato dagli attori della serie

È stato da poco pubblicato online il video ufficiale del brano THAI interpretato da Francesco Centorame e Ludovico Tersigni, rispettivamente interpreti di Elia Santini e Giovanni Garau nella blasonata Skam Italia, arrivata ormai con un grandissimo plauso di pubblico e critica alla sua quarta stagione.

Il filmato è disponibile anche nei canali social di TIM Vision e Netflix ed è invece possibile ascoltare la singola traccia sulle piattaforma streaming dedicate come Spotify. THAI è la canzona che i fan della serie hanno anche avuto modo di ascoltare durante gli episodi di Skam 4.



La quarta stagione di Skam Italia ha per protagonista Sana (Beatrice Bruschi), ragazza italiana, musulmana praticante e con genitori di origine straniera che si trova a dover affrontare delle vicende che la conducono a una crisi profonda, dopo anni in cui era riuscita a trovare un equilibrio con le sue compagne di scuola al liceo e con la società italiana. Sana è dunque costretta a scendere a patti con sé stessa anche per riuscire a coniugare il suo sentimento per Malik (Mehdi Meskar), un amico del fratello con cui è nata una forte intesa, con la sua quotidianità religiosa.



Skam Italia è stata definita dalla stampa internazionale come la miglior versione remake del format norvegese. A dicembre era stato annunciato il debutto di Skam Italia 4 su Netflix. Potete vedere tutte le stagioni di Skam Italia su Netflix, da cui è approdato da circa un mese.



Cosa ne pensate del video? Ditecelo nei commenti. Nel frattempo vi lasciamo alla nostra recensione della quarta stagione di Skam Italia.