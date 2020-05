Skam Italia, anche il cast guarda la Stagione 4: ecco le esilaranti reazioni

La quarta stagione di Skam Italia è stata pubblicata lo scorso 15 maggio riscuotendo un notevole consenso e così Netflix ha deciso di rilasciare un divertentissimo video del cast alle prese con la visione delle varie puntate.

Tutti i protagonisti della serie si sono quindi ritrovati virtualmente per guardare e commentare insieme il teen drama a cui hanno preso parte, raccontando anche ai fan alcune curiosità e dietro le quinte della stagione come potete vedere nel video in allegato.

Skam Italia è certamente uno dei più grandi successi dell'ultimo periodo; la serie si basa su un format norvegese che riprende le vite di giovani ragazzi e ragazze alle prese con le varie difficoltà dovute alla crescita. Ciascuna serie ha come protagonista un diverso ragazzo del gruppo, attorno a cui ruotano altri interpreti che acquisiscono man mano risalto.

I temi trattati sono molteplici e sempre attuali, si passa dal razzismo, all'omosessualità, al femminismo, senza dimenticare le difficoltà riscontrate dai giovani d'oggi per sentirsi accettati da una società sempre più complessa.



L'ultima stagione ha visto come protagonista Sana, una ragazza italo-tunisina costretta a trovare un difficile equilibrio tra la professione della sua religione e la sua vita da teen-ager che di tanto in tanto la porta a compiere scelte controverse.

Voi cosa pensate di questa serie? Fatecelo sapere nei commenti e intanto date un'occhiata alla nostra recensione di Skam Italia 4.