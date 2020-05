Skam Italia: Filippo riassume tutte le vicende della serie Netflix

Tutti gli appassionati della serie presente nel catalogo di Netflix sono in attesa della quarta stagione di Skam Italia. Nel frattempo l'azienda statunitense ha deciso di condividere questo video recap dello show.

Trovate il filmato in calce alla notizia, nei 4 minuti assistiamo ad una finta video chiamata tra Filippo Sava e un anonimo interlocutore, in cui spiega perché non può uscire. Questo lo porterà a raccontare tutto quello che è successo negli ultimi due anni, riassumendo così le puntate di Skam Italia.

La serie norvegese, la cui versione italiana è curata da Ludovico Bessegato, ha colpito molto i fan italiani, tanto che dopo non essere stata rinnovata da Tim Vision è stata subito ripresa da Netflix, che ha così scelto di produrre la quarta stagione dello show. Le puntate inedite faranno il loro debutto a partire dal prossimo 15 maggio, ritorneremo quindi nelle aule del liceo classico J.F.K. di Roma, seguendo le vicende dei personaggi interpretati da Beatrice Bruschi, Mehdi Meskar, Ludovica Martino, Federico Cesari e Benedetta Gargari.

Se cercate altre informazioni sulla stagione dedicata a Sana, vi segnaliamo questo trailer di Skam Italia, in cui possiamo vedere quali saranno le problematiche affrontate dalle prossime puntate inedite dello show che andrà in onda su Netflix e Tim Vision.